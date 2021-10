Halloween 2021, cosa vedere? I film “da paura” in streaming e per ogni età

La notte più terrificante dell'anno si avvicina e la redazione di LiveUnict vi informa sui più bei film da vedere su piattaforme streaming.

Halloween si avvicina e vedere un film horror per la notte più spaventosa dell’anno è ormai d’obbligo per molti. Le piattaforme come Amazon Prime e Netflix offrono una quantità rilevante di proposte: la redazione di LiveUnict ha selezionato per voi le migliori.

Amazon Prime: le proposte Horror

The Purge : il governo americano concede ai cittadini 12h di libertà nel commettere anche i crimini più efferati.

Netflix: i migliori titoli per Halloween

A classic horror story : cinque viaggiatori in camper, evitando la carcassa di un animale morto, finiscono fuori strada. Quando si riprendono la strada è sparita e si ritrovano in mezzo a una fitta foresta. Raggiungeranno una casa di legno nel mezzo, che scopriranno essere la sede di un culto terrificante.

Horror per famiglie

Non possono mancare le proposte più leggere, adatte ai più piccoli ed alle famiglie.