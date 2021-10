Maltempo in Sicilia: richiesti oltre 500 interventi dei Vigili del Fuoco [FOTO]

Il maltempo, che da ieri colpisce Catania e provincia, ha recato non pochi danni: per fronteggiare le richieste di soccorso, la Direzione Regionale Sicilia ha disposto l’invio, da Palermo, Messina e Ragusa, di personale specializzato nel soccorso acquatico.

A causa del forte maltempo e del vento che colpiscono Catania e provincia dalla scorsa notte, sono tantissime le chiamate alla Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, oltre 500 in 24 ore.

Le zone più colpite sono quelle a sud della città di Catania: la maggior parte degli interventi di soccorso già svolti ed in corso riguardano alberi, pali e cornicioni pericolanti, distacco di intonaci ed infiltrazioni d’acqua. Per fare fronte alle oltre 100 richieste di intervento in coda, sono state inviate nella provincia etnea due squadre di rinforzo dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di Enna e di Ragusa ed un Gruppo Operativo Speciale VVF con mezzi di movimento terra.

Inoltre, sono impegnate nello svolgimento di questi interventi tutte le squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania e dei distaccamenti volontari di Linguaglossa, Vizzini e Maletto.

Inoltre, a Scordia acqua e materiale fangoso hanno ostruito numerose strade, tra cui la strada provinciale 16, dove i vigili del fuoco hanno salvato una donna che aveva abbandonato la propria auto travolta dall’ acqua e dal fango.

Sempre a Scordia, lungo la strada provinciale 28 sono in corso le ricerche di una coppia di anziani, segnalati come dispersi dopo aver abbandonato la propria automobile.

Per riuscire a fronteggiare tutte le richieste di soccorso, la Direzione Regionale Sicilia ha disposto l’invio, da Palermo, Messina e Ragusa, di personale specializzato nel soccorso acquatico.