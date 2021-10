Instagram down? Se l’app non funziona arriva una notifica

Instagram non funziona? In arrivo una notifica destinata ad avvertire: le prime indiscrezioni a riguardo.

Instagram, soprattuto per via del down scorso 4 ottobre, ha deciso di introdurre una nuova funzione che risulterà molto utile agli utenti. Una notifica che avviserà circa eventuali problemi di funzionamento dell’app, sia a livello locale che globale.

Secondo quanto indicato all’interno del blog ufficiale della piattaforma, prenderà presto avvio una fase di test ma questa, almeno per il momento, riguarderà soltanto gli Stati Uniti. Gli iscritti vedranno apparire una notifica destinata ad indicare criticità in corso e, di conseguenza, l’impossibilità di pubblicare contenuti o di visualizzare quelli di altri utenti. Dove spunterà? Secondo le prime indiscrezioni, la notifica apparirà in alto sul feed della bacheca.