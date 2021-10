Borse di studio Ersu: info e scadenze per integrare documenti

Dopo la pubblicazione delle liste degli studenti partecipanti al bando per borsa di studio Ersu per l'anno accademico 2021/22, è possibile integrare la documentazione mancante dal portale Ersu. Ecco fino a quando.

Nella giornata di ieri è stato pubblicato l‘elenco con gli studenti che hanno partecipato al bando Ersu 2021 per i contributi per l’anno accademico 2021. Tuttavia, a seguito di tale pubblicazione, l’Ersu dopo aver fatto i dovuti controlli, consentirà agli studenti di integrare la documentazione mancante, che è stata inserita nella voce note del candidato che non ha presentato tutta la documentazione richiesta.

Il periodo di presentazione di tale documentazione mancante/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al concorso è da oggi 9 ottobre alle ore 09:00 fino al 19 ottobre 2021 alle ore 14:00. Tuttavia, sarà possibile caricare la documentazione dal portale Ersu, nell’apposita sezione.