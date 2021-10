Maltempo a Catania e provincia: scuole chiuse in un altro Comune

Dopo gli straordinari eventi atmosferici verificatisi nel corso della giornata di ieri, oggi a Catania le scuole rimarranno chiuse. E non solo: in un altro Comune della provincia le attività didattiche verranno sospese.

Gli eventi atmosferici di ieri, 5 ottobre 2021, hanno messo in ginocchio la città di Catania e tutto l’hinterland. Come anticipato nelle scorse ore, un violento temporale accompagnato da forti venti ha provocato molteplici danni: tra gli altri, tetti scoperchiati, alberi e muri abbattuti.

Il maltempo ha danneggiato anche diverse strutture sportive: basti pensare alla copertura del PalaCannizzaro, completamente saltata, e ai danni al campo sportivo della società La Meridiana.

Scuole chiuse anche a Scordia

Per via di quanto accaduto nel corso delle scorse ore il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, ha disposto per oggi (6 ottobre) la chiusura di ogni ordine e grado, oltre che dei parchi comunali e del cimitero della città. Ciò “per consentire di verificare i danni agli edifici, pubblici e privati, alle strade, ai parchi e ovunque serva”.

Misure analoghe sono state prese a Scordia, Comune della provincia di Catania. Qui, per mezzo di una nuova Ordinanza Sindacale e sempre per la giornata di oggi, verranno sospese le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. Solo così sarà possibile, secondo quanto riportato all’interno del documento, ispezionare tali edifici “per prevenire situazioni di pericolo” e per la loro eventuale messa in sicurezza.