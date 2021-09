“Riscatto laurea gratis”: la proposta del presidente Inps

Riscatto laurea gratis: si tratta dell'ultima proposta del numero 1 dell'Inps, il presidente Pasquale Tridico. Ecco perché è utile rendere questa idea realtà.

In questi giorni si sono moltiplicate le notizie in merito al riscatto laurea. Adesso spunta persino un’allettante proposta: un riscatto gratis con l’obiettivo di incentivare gli studi. Ecco i dettagli.

Riscatto laurea agevolato: la proposta

Nel corso del suo intervento a Futura 2021 Pasquale Tridico, presidente dell’Inps ha illustrato i problemi “pensionistici” riscontrati dai più giovani.

“I giovani entrano spesso nel mercato del lavoro tardi – ha dichiarato Tridico – , oltre che con bassi salari, perché studiano e meno male”.

Consapevole di questi fattori, il presidente ritiene necessaria una svolta.

“Allora permettiamo il riscatto gratuito della laurea per fini pensionistici”: questa la proposta di Tridico, volta a “incentivare la formazione”.

Ma le misure in favore dei giovani non finirebbero qui. Secondo il presidente dell’Inps, sarebbe necessario riservare loro una pensione di garanzia, destinata a fissare una soglia “al di sotto della quale non sarebbe dignitoso” vivere dopo l’uscita dal mondo del lavoro.

In effetti Tridico ha sottolineato come i giovani, insieme alle donne, abbiano subito più degli altri le conseguenze negative della pandemia. Ma cosa fare per far sì che anche queste categorie tornino a respirare?

Facendo riferimento al Recovery, il presidente ha infine invitato a “focalizzare gli incentivi alle assunzioni su queste categorie”.

Riscatto laurea agevolato: le ultime notizie in merito

In merito al riscatto laurea ed in attesa di scoprire la proposta del presidente dell’Inps verrà accolta, si ricorda che il decreto 4/2019 ha introdotto il riscatto agevolato della laurea. Per questo, secondo quanto precisato negli scorsi giorni, non è prevista una scadenza. Questo potrà, di fatto, esser richiesto anche dopo il 31 dicembre 2021.

“A seguito di quesiti pervenuti in materia – ha indicato con una nota lo stesso Inps – si precisa che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 5 del citato articolo 20 del D.L. n. 4/2019 (illustrate con la circolare n. 106 del 25 luglio 2019) riguardano esclusivamente la nuova tipologia di riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva) e non si estendono alle altre tipologie di riscatto previste dalla normativa vigente”.