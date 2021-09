Laurea a 72 anni per Rosanna: “Ho scritto la tesi a mano mentre accudivo mia madre”

Corona d'alloro all'età di 72 anni: questa volta spetta a Rosanna Brescia, che ha ottenuto il titolo in Scienze Storiche presso l'Università La Sapienza di Roma.

Non è mai troppo tardi: è quanto può insegnare anche Rosanna Brescia, donna che all’età di 72 anni è riuscita a laurearsi, presentando una tesi sul monachesimo femminile.

La neo dottoressa ha, nello specifico, ottenuto il titolo in Scienze Storiche presso l’Università La Sapienza di Roma. La grande soddisfazione arriva dopo una vita dedicata all’insegnamento presso le scuole elementari.

Secondo quanto riportato dalla testata La Repubblica, dietro la scelta di frequentare un corso di laurea alla sua età si cela un motivo importante.

“Mi sono iscritta perché ho perso una figlia di 14 anni e questo percorso è come se lo avesse fatto lei – ha dichiarato Rosanna dopo l’atteso momento della proclamazione – , è come se oggi al posto mio ci fosse lei a cui dedico tutti i miei sforzi e i miei sacrifici”.

Rosanna Brescia ha anche raccontato di aver scritto rigorosamente a mano la propria tesi. La stesura è avvenuta in un momento particolare della sua vita, ovvero mentre accudiva la madre di ben 96 anni.

“Ho fatto l’amanuense, come quelli che ho studiato a Paleografia Cristiana – ha concluso ironicamente la laureata – mentre intimavo a mia madre e alla badante di fare silenzio per non perdere la concentrazione”.