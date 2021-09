Meteo Sicilia, torna il caldo durante il weekend: le previsioni

Meteo Sicilia: ecco le previsioni per questo fine settimana, le massime e le minime che saranno presenti in tutto il territorio siciliano.

Meteo Sicilia: si prospetta un fine settimana molto caldo, da mare, come se ci trovassimo ancora in pieno Agosto. Seppur la prospettiva non era delle migliori, date le giornate nuvolose di qualche giorno fa, il sole splenderà in tutto in territorio siculo.

Meteo Sicilia: le previsioni per il fine settimana

Già a partire dalla giornata di oggi, venerdì 24 settembre, l’intero territorio siculo potrà beneficiare di giornate soleggiate, con temperature alte con una minima di 13 gradi ad una massima di 29 gradi. Giornate prettamente estive sono quelle che caratterizzeranno questo fine settimana in cui avremo più nello specifico nella giornata di Sabato 25 settembre e Domenica 26 settembre 2021: ad Agrigento si avrà una minima di 19 gradi ed una massima di 31°C. A Caltanissetta ed Enna la minima sarà di 16 gradi ed una massima di 30-31°C.

Le previsioni a Catania

Tuttavia, a Catania, negli ultimi giorni le temperature sono state in risalita anche se, fino a ieri, c’è stata la presenza di qualche pioggia sparsa su tutto il territorio etneo. Per domani, sabato 25 settembre, si avrà una minima di 22 gradi, registrati durante le ore notturne e una massima di 32 gradi durante le prime ore pomeridiane. La giornata di domenica, invece, riserva la medesima situazione con una massima di 32 gradi ed una minima di 20.