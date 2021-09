Bollo auto, in scadenza a settembre: chi non dovrà pagare

Bollo auto: in scadenza il termine ultimo per poterlo pagare. Previste esenzioni dal pagamento per alcune tipologie di utenti. Di seguito le ultime info.

Bollo auto 2021: in scadenza il termine ultimo per effettuare il pagamento senza mora. Il limite è fissato al 30 settembre 2021. Inizialmente il limite ultime per poterlo pagare era stato fissato al 30 agosto, ma per chi non ha avuto la possibilità di farlo entro quella data potrà farlo entro 30 giorni e dunque entro il 30 settembre.

Bollo auto: cosa succede se non si paga entro la scadenza

Ma cosa succede se non si paga entro settembre? In caso di mancato pagamento, occorrerà pagare una mora, il cui importo cresce proporzionalmente al ritardo. Dopo 14 giorni dalla data di scadenza, la mora sarà pari allo 0,1% del bollo. Dopo 90 giorni, invece, la percentuale salirà al 3,75%.

Dopo tre anni, si riceve un avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui non si corrisponda la somma, si sarà soggetti alla riscossione coattiva. Quest’ultima può comportare il fermo amministrativo del mezzo e il pignoramento del conto corrente. Inoltre, c’è il rischio di cancellazione del veicolo dagli archivi del Pubblico registro automobilistico nella propria regione.

Bollo auto: chi è esente dal pagamento

Grazie alla Rottamazione Ter alcuni soggetto sono esenti dal pagamento del bollo auto. Nello specifico, si tratta di una rottamazione delle cartelle esattoriali disposte dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Inoltre, a non pagare il bollo auto sono le persone con disabilità gravi, nelle condizioni disposte dalla Legge 104, e per chi ha un compagno o una compagna a carico.

Qualora, invece, si posseggano auto ultraventennali, di tipo storico e iscritte nell’elenco delle macchine idonee, si può avere una riduzione del 50% della spesa del bollo. Le auto ibride, inoltre, possono avere l’esenzione così come le auto elettriche, ma solo per 5 anni (dopo di che si avrà una riduzione del 50%).

Bollo auto: come funziona per chi paga entro settembre

Il bollo prevede un pagamento a scaglioni in base al “cavallo fiscale” e la disposizione è la seguente:

20 euro a KW extra se immatricolato da meno di 5 anni ;

a KW extra se immatricolato da ; 12 euro a KW extra se immatricolato da meno di 10 anni ;

a KW extra se immatricolato da ; 6 euro a KW extra se immatricolato da più di 10 anni.

Inoltre, non si pagherà se l’auto è immatricolata da più di 20 anni.

Come pagare

Il bollo è possibile pagarlo in diversi sportelli di diversi uffici: