Vaccini Sicilia, il 17.7% degli over 50 non ha completato il ciclo vaccinale

Vaccini Sicilia, gli over 50 rappresentano la fascia che ancora presenta un numero di non vaccinati davvero alto: sarebbero più di 4 milioni.

L’estate è ormai agli sgoccioli e la pressione sulla campagna vaccinale aumenta sempre più. A preoccupare è infatti il rientro sui luoghi di lavoro e tra i banchi di scuola previsto per le prossime settimane, oltre all’avvicinarsi della stagione autunnale che rappresenta sempre un momento di allerta per le condizioni di salute delle persone. Tuttavia, a seconda delle fasce di età si riscontrano degli andamenti diversi per quanto riguarda il ritmo di vaccinazione. Infatti, in Sicilia sembrerebbe che i giovani siano più propensi a vaccinarsi rispetto alle fasce di età superiore, e soprattutto tra gli over 50 si riscontra un andamento decisamente più lento.

Secondo gli ultimi dati, ben 4.1 milioni over 50 sono ancora tra le persone che non hanno ultimato il ciclo vaccinale in tutta Italia, tra i quali una parte consistente, il 3.16 milioni, non hanno effettuato neanche una dose. Si rivela dunque un andamento nazionale in lenta crescita e che fa pensare ad una diffusa diffidenza da parte di questa particolare fascia d’età. Inoltre, in Sicilia il dato ottiene il primato tra le regioni italiane, dato che il 17.7% degli over 50 rientra nella categoria dei non vaccinati. Al contrario, la Puglia si dimostra come la regione con più vaccinati in questa fascia: infatti, solo il 7.1% non ha completato il ciclo vaccinale.

Come anticipato, sembrerebbe invece andare molto meglio per le fasce più giovani: sia i gruppi 40-49, che quelli 30-39 e 20-29 hanno infatti dimostrato un andamento in crescita, anche se più lento. Invece, la fascia migliore con sempre più nuovi vaccinati rimane quella 12-19, tra i quali solo il 36.8% non ha ancora ricevuto alcuna dose, mentre il 40.1% ha completato il ciclo.

Tuttavia, questo dato positivo tra i giovani non riesce a sollevare le sorti della Sicilia, che rimane sempre ultima in classifica per numero di persone vaccinate. Anche per i giovani, la Sicilia fa registrare appena il 50% di vaccinati con almeno una dose, nonostante i vari Open Days per gli over 12 organizzati nell’Isola.