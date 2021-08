Sicilia, festa in 150 e senza rispetto di norme anti-Covid: denunce e chiusura

In Sicilia il Coronavirus non spaventa tutti: continuano le feste senza licenze e all'insegna del mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Da domani in Sicilia scatteranno restrizioni per oltre 50 comuni con l’obiettivo di ridurre la diffusione del contagio. I dati in crescita, tuttavia, non fermano alcuni soggetti che continuano ad organizzare ed a partecipare a serate danzanti all’insegna del mancato rispetto delle norme anti-Covid. L’ultima di queste, tenutasi in un locale di Cinisi, è stata fermata nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Carini: erano presenti 150 persone, un numero oltre il limite di capienza.

Secondo le ultime indiscrezioni, i clienti non indossavano la mascherina né stavano rispettando le regole utili al contrasto del virus. Sono scattate denunce per ben 4 persone, ovvero i 2 proprietari del locale, l’amministratore legale e il dj, su cui ora ricade anche l’accusa apertura abusiva di pubblico trattenimento e svolgimento trattenimenti danzanti in assenza di licenza. Inoltre, è stata imposta una chiusura di cinque giorni per l’esercizio commerciale. Strumenti musicali e amplificatori sono stati, infine, sequestrati.