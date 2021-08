Cava abusiva di basalto in area con vincolo paesaggistico: sequestro nel Catanese

Nel Catanese ancora un importante sequestro: si tratta di una cava abusiva di basalto.

Durante delle attività di controllo delle cave presenti nei comuni della provincia di Catania interessati da colate laviche, i carabinieri del Noe di Catania hanno posto sotto sequestro una cava abusiva di basalto lavico presente a Ragalna.

Anche se in realtà non è un territorio interessato da più recenti colate laviche, con sorpresa è stata trovata in contrada Fossa Lupa questa piana di 2.000 metri quadri che presentava una particolare caratteristica, ovvero una collinetta emergente costituita interamente da basalto lavico.

Tutta la zona interessata in realtà è inserita nel ”Piano Paesaggistico della Regione Siciliana’‘ con annesso vincolo di tutela paesaggistica-forestale. Tuttavia il proprietario della cava, senza alcuna autorizzazione, ha permesso di attuassero degli scavi abusivi destinati alla successiva esportazione e vendita del basalto lavico presente.

Successivamente a quanto accaduto infatti, è scattata la denuncia nei confronti di chi attuava gli scavi e del proprietario e il sequestro immediato del mezzo utilizzato e dell’intera area.