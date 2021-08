Catania, via al restauro delle candelore: da quale si inizierà

Al via i lavori per il restauro delle candelore. Saranno eseguiti da esperti restauratori specializzati nel settore e avranno fine prima della tradizionale celebrazione invernale a febbraio.

L’amministrazione del Comune di Catania in accordo con il comitato dei festeggiamenti di Sant’Agata ha dato il via al progetto di restaurazione delle 14 candelore a partire da quella dei panettieri. Inizieranno i lavori su quest’ultima, per via delle condizioni strutturali che necessitano di un intervento immediato, per poi passare alle restanti 13.

La sollecitazione al restauro è stata attuata dagli stessi devoti, dai numerosi cittadini catanesi affezionati alla tradizione catanese. Infatti proprio a tal proposito lo stesso Sindaco Pogliese, ringrazia ed elogia chi tiene e riesce a tramandare delle tradizioni così forti e sentite da molti.

Il restauro avverrà all’interno della Chiesa di San Nicolò l’Arena, e grazie ad un ponteggio mobile sarà possibile per i cittadini assistere all’intero atto. Sarà svolto da esperti restauratori specializzati nel settore, con tutta la massima prudenza necessaria a conservare queste opere d’arte nel tempo. I tempi indubbiamente dovranno rispettare la tradizionale celebrazione della festività invernale, celebrata di 5 febbraio di ogni anno.