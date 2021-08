Emergenza rifiuti: nel Catanese mucche pascolano nella spazzatura [FOTO]

L'emergenza rifiuti in Sicilia torna a farsi sentire: una foto scattata nel Catanese sta facendo il giro del web, scatenando l'indignazione degli utenti social.

Continua l’emergenza rifiuti in Sicilia: nuove discariche a cielo aperto continuano a sorgere in diversi punti dell’Isola, danneggiandone l’ecosistema e il decoro. A pagarne le conseguenze più gravi sono proprio gli animali: nel Catanese, ad esempio, e più precisamente a Paternò, una decina di mucche sono state immortalate mentre pascolano in una vera e propria discarica a cielo aperto, nel pieno di una contrada.

La foto è divenuta virale, suscitando molteplici commenti sconcertati degli utenti social: la paura più diffusa è quella di porre in tavola alimenti, quali il latte o la carne, avvelenati dalle sostanze ingerite dagli inconsapevoli animali, divenendo un vero e proprio rischio anche per l’uomo.