Coronavirus, Sicilia supera quota 700 casi: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia - Il bollettino di oggi registra un ulteriore incremento di contagi e ricoveri. Il totale degli attuali positivi si avvicina a quota 10mila.

Prosegue l’impennata di casi di Coronavirus in Sicilia. Sono 719 i contagi nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute, a fronte di 14.046 tamponi processati. L’Isola è la quarta regione italiana per incremento, dietro Lazio, Toscana e Veneto. In totale oggi si registrano 6.171 positivi su oltre 200mila tamponi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 29 luglio

L’aumento degli attuali positivi prosegue e sfiora quota 10mila casi. Il totale, infatti, è di 9.475, con un incremento di 532 unità nelle ultime 24 ore. Il numero di guariti, invece, si mantiene stabile tra le 100 e le 200 unità e arriva a quota 184. Scende il numero dei decessi, ma non si azzera. Sono 3 le vittime registrate nell’ultimo bollettino, 6.039 il totale.

Sul fronte dei ricoveri la Sicilia è ancora la seconda regione per numero di ospedalizzati, dietro soltanto al Lazio. Il totale è di 267 pazienti nei reparti ordinari (+4) e 29 pazienti in terapia intensiva, con 3 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: i casi delle province

A livello provinciale il maggior numero di positivi si registra tra Ragusa e Palermo. Un vero e proprio boom di casi nella provincia iblea, dove si registra quasi un terzo dei nuovi positivi. Catania è la terza provincia per incremento e supera i 100 nuovi contagi.