Meteo, in arrivo “caldo del Sahara”: a Catania picchi fino a 38 gradi

Masse d'aria calda provenienti dal deserto del Sahara causeranno in Sicilia e in generale su tutto il sud Italia, un aumento rilevante delle temperature. Di seguito le previsioni per il weekend.

Le giornate si fanno sempre più calde. Il fine settimana che ci aspetta sarà rovente a causa di anticicloni provenienti dalle zone interne del deserto de Sahara. Tuttavia, al Sud le temperature bollenti, al nord Italia si prevedono rovesci e forti temporali.

Caldo dal nord Africa

Sabato 24 e domenica 25 si apriranno all’insegna di una stabilità atmosferica ma al contempo di temperature molto alte. L’invasione dell’anticiclone africano porterà masse d’aria roventi dalle zone interne del Marocco e dell’Algeria.

Le temperature previste in Sicilia raggiungeranno punte massime di 40 gradi sulle aree interne dell’Isola. Picchi ancora più alti si prevedono in Sardegna, 42/43 gradi. Insomma, prosegue questa particolare stagione estiva in cui gli estremi meteorologici stanno facendo da padrone.

Meteo Catania

Secondo le previsioni riportate dal Meteo.it Catania, questo fine settimana, in maniera graduale, le temperature tenderanno ad aumentare portando però, al contempo, lunghe giornate soleggiate.