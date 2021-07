Milo omaggia Battiato: arriva una sua statua insieme all’amico Lucio Dalla

La cittadina di Milo celebrerà due degli artisti più importanti di sempre nel panorama musicale italiano, Franco Battiato e Lucio Dalla, con un'opera a grandezza naturale da collocare nel centro città.

Il paese di Milo, comune alle pendici dell’Etna, sito in provincia di Catania, celebrerà due dei più grandi artisti italiani con una statua a grandezza naturale. Si tratta di una statua in bronzo che omaggerà il sentimento di amicizia che legava Lucio Dalla e Franco Battiato, che proprio nel comune di Milo avevano acquistato caso a poca distanza l’uno dall’altro.

L’iniziativa è stata promossa dalla Pro Loco di Milo che, insieme con il patrocinio dell’Unpli, del Comune di Milo e del Parco dell’Etna, sta già cercando lo scultore a cui commissionare la statua. Il bozzetto dell’opera è stato realizzato da Gianfranco La Pira (nato nel 1972), medico e artista, e una volta realizzata verrà istallata in Piazza Belvedere.

La famiglia Battiato si è espressa positivamente in merito all’iniziativa: “Ci siamo fatti interpreti di un sentimento diffuso in tutta la popolazione milese – ha dichiarato Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – Lucio Dalla e Franco Battiato hanno dato tanto alla nostra comunità. È il nostro modo di ringraziarli e di fissare indissolubilmente il legame di Milo con questi due immensi artisti”.

Battiato e Dalla in Sicilia

Franco Battiato aveva trascorso parte della sua carriera artistica a Milano, dove era giunto da Riposto in cerca di successo, ma alla fine degli anni ’80 torna in Sicilia trovando a Milo. Nei 30 anni successivi l’abitazione di Battiato è diventata crocevia della musica italiana e non solo. Da lì sono passati i più importanti musicisti e sempre lì è stata composta la maggior parte della sua produzione artistica.

Pochi anni dopo l’arrivo di Battiato a Milo, anche Lucio Dalla, affascinato dalla personalità artistica del musicista siciliano, acquista casa nel comune pedemontano. Si susseguono nel comune così una serie di collaborazioni artistiche, corsi di perfezionamento musicali e masterclass, che portano a Milo numerosi musicisti anche di tiratura internazionale, rendendo il piccolo comune catanese meta di turismo per eccellenza per gli innamorati della musica.