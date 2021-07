Etna sveglia tutti con forti boati: riprende attività con lava al Cratere Sud-Est

L'Etna torna a farsi sentire: fortissimi boati e ancora lava dal Cratere Sud-Est.

Già nelle scorse ore il vulcano Etna ha ripreso la propria attività e questa mattina ha svegliato tutti con forti boati. Secondo quanto osservato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a partire dalle ore 4:03, “a seguito di un ulteriore aumento dei parametri infrasonici e del tremore sismico associati ad una forte attività esplosiva ai crateri sommitali, il sistema automatico di Early Warning dell’Etna ha superato la soglia EW2”. Ciò significa che l’attività esplosiva risultava molto violenta.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, gradualmente l’attività stromboliana sta passando a fontana di lava al Cratere di Sud-Est. La nube eruttiva, frutto dell’attività in corso, si disperde in direzione SSE mentre il trabocco lavico andrebbe n direzione SO.