Eruzione Etna, all’Aeroporto di Catania chiuso settore: previsti ritardi e disagi

A causa di una nuova eruzione dell'Etna, all'Aeroporto di Catania è stato chiuso il settore B2 dello spazio aereo: ciò potrebbe provocare disagi ai viaggiatori.

Da qualche ora si assiste alla ripresa dell’attività vulcanica dell’Etna. Questa è destinata a provocare alcuni disagi ai passeggeri dell’Aeroporto di Catania.

Di fatto, secondo quanto è possibile leggere anche sulla pagina Facebook dell’aeroporto in questione, è stata disposta la chiusura del settore B2 dello spazio aereo . Di conseguenza, al momento vige una limitazione di traffico a 4 arrivi all’ora. Ciò significa che sia i voli in arrivo che quelli in partenza potrebbero essere soggetti a ritardi.