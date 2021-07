Estate, boom di offerte di lavoro per turismo e ristorazione: le figure ricercate

L’analisi effettuata da InfoJobs riporta il turismo ad alti livelli, che non indica solo la spiaggia, ma tutte le città d’arte presenti da nord a sud della Penisola, con il 29% delle offerte di lavoro del periodo aprile-giugno 2021.

Fra tutti, il primo posto è occupato dagli addetti alle pulizie, figure sempre più richieste dopo l’espansione della pandemia. Scorrendo, al secondo posto e terzo posto si trovano camerieri e baristi, occupati da professionisti del settore o da giovani che iniziano ad intraprendere una nuova carriera.

Continuando, le successive posizioni sono ricoperte da professioni di ristorazione, dall’addetto alla ristorazione al 4° posto, cuoco e chef rispettivamente 5° e 7° posto o ancora al 9° e 10° posto lavapiatti e pizzaiolo.

Altre figure ricercate sono il consulente di viaggio al 6° posto della classifica con il compito di organizzare l’intera esperienza tanto attesa dopo un anno lavorativo, o il Facchino, all’8° posto, ricercato soprattutto nelle strutture di alto livello.

Tra le competenze più importanti rientra quella linguistica: l’inglese è uno dei requisiti fondamentali previsti nel 18,6% degli annunci per i camerieri e nel 34,7% per gli annunci come camerieri. Altra competenza che emerge è l’adattamento al cambiamento, che si aggiunge alla classica abilità di assistere i clienti, spirito di squadra e saper lavorare in gruppo.

Attualmente sono 3.640 le offerte turismo e ristorazione cui è possibile candidarsi su InfoJobs.