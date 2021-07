Linea Verde” torna a Catania: si lavora a una nuova puntata su Isola Lachea

La troupe del programma Rai "Linea Verde" torna in Sicilia e nello specifico nel territorio di Catania: il conduttore è a lavoro per preparare una nuova puntata sull'Isola Lachea.

Il programma Rai Linea Verde Radici, che ci regala sempre nuovi scorci di un’Italia tutta da scoprire, sotto la guida di Federico Quaranta torna in Sicilia.

Linea Verde Radici vuole raccontare, attraverso l’esperienza del viaggio “il territorio e le sue storie, senza mai mettere in secondo piano le opportunità turistiche, la cultura gastronomica, le eccellenze locali e i temi legati alla tutela ambientale, all’ecosostenibilità e all’innovazione ecologica. Un percorso teso a mettere in risalto non solo le bellezze del territorio, ma anche le storie della gente, l’artigianato, le attrazioni turistiche, le prelibatezze gastronomiche e le aziende del nostro Paese“.

Ancora una volta ad essere oggetto di interesse è l’isola Lachea, di cui si era già parlato nello scorso 20 marzo, in una puntata dello stesso programma di Rai 1. Federico Quaranta, infatti, ci aveva raccontato di come l’isola, insieme ai faraglioni, fosse oggetto di antiche leggende e il rapport viscerale che unisse l’isola al vulcano Etna.

Non sappiamo cosa il presentatore ci racconterà questa volta, ma siamo certi che il fascino dell’isola, piccolo borgo di pescatori, non mancherà di stupire il pubblico. Le uniche informazioni che abbiamo sulla nuova puntata di settembre sono che verranno riprese le storie dei Ciclopi, da un punto di vista tra mito e scienza.