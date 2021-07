Italia campione d’Europa: a Catania notte di festeggiamenti [FOTO & VIDEO]

Sono stati numerosi i festeggiamenti da parte dei tifosi dopo la vittoria dell'Europeo, in tutta la città di Catania. L'augurio è quello che il tutto avvenga con grande responsabilità

Grandi festeggiamenti in tutta Catania, così come nel resto della Penisola, per la vittoria della Nazionale Italiana agli Europei. Andrà ricordato che gli Azzurri non raggiungevano questo risultato dal 1968.

Dopo i rigori, decisivi per il trionfo della squadra, i tifosi sono scesi in strada e hanno fatto in festa in ogni parte della città, dal centro alla periferia. Soprattutto dove erano presenti i maxi schermi, i caroselli sono partiti subito dopo l’ultimo rigore. Altre persone hanno scelto di festeggiare dai balconi di casa, per evitare assembramenti.

Di seguito, alcune foto dei festeggiamenti avvenuti presso Piazza Europa, oltre che un video.