Rai 1 sceglie Catania: la puntata di “A sua immagine” dedicata alla città [VIDEO]

Interessante puntata di "A sua immagine", su Ra 1, riservata a storia e bellezze di Catania: ecco il video della puntata.

Il programma “A sua immagine”, in onda su Rai 1 e condotto da Lorena Bianchetti, ha scelto Catania per una puntata che ne ha delineato caratteristiche e storia e ne ha presentato i “protagonisti”.

Il capoluogo etneo è “raccontato” per mezzo delle suggestive immagini dei propri luoghi-simbolo e delle proprie opere oltre che attraverso la menzione della storia di Sant’Agata, patrona della città.

Nella puntata si ricorderà che Catania è una delle poche città in Italia che, oltre ad essere bagnata dal mare, è anche “sorvegliata” dall’Etna, vulcano attivo più grande d’Europa. Infine, anche il programma Rai non ha potuto fare a meno di ricordare come la città sia stata culla di artisti immortali: tra tutti, Franco Battiato.

Nello specifico, interverranno due artisti che hanno condiviso parte della propria carriera con il “maestro”: Angelo Privitera, suo storico tastierista, e Luca Madonia, cantante e musicista che si esibì a Sanremo con Battiato.