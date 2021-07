Catania, riapre l’Hub vaccinale di Sant’Agata Li Battiati

Riapre nel Catanese l'hub vaccinale di Sant'Agata Li Battiati: era stato costretto a chiudere per effettuare dei lavori all'impianto di climatizzazione.

Riapre oggi, dopo lo stop delle scorse settimane, l’Hub vaccinale di Sant’Agata Li Battiati. La comunicazione arriva direttamente dal sindaco Marco Nunzio Rubino: “Cari concittadini, con immenso piacere Vi informo che, dopo soli dieci giorni, in linea con le previsioni, lunedì 5 luglio riapriremo il nostro hub vaccinale di Battiati”.

“La fornitura dei climatizzatori è stata effettuata dalla Protezione Civile – ha dichiarato il sindaco Rubino – ma i lavori di predisposizione dell’impianto elettrico e di installazione delle macchine sono stati realizzati dal nostro Comune con finanziamenti statali, quindi ancora una volta senza attingere a fondi dei nostri contribuenti”.

L’hub in questione aveva chiuso, in via temporanea, il 24 giugno 2021 per via del caldo e di alcuni lavori all’impianto di climatizzazione che si erano rivelati necessari per continuare le regolari attività del centro. I prenotati di quei giorni erano stati dirottati verso l’hub dell’ex mercato ortofrutticolo di Catania, in via Forcile.