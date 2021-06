Stasera in TV: in onda “X men” e “Masantonio”

Cosa guardare stasera in tv? La redazione LiveUnict vi consiglia alcuni film di diverso genere per passare una serata tranquilla.

Masantonio Sezione scomparsi [Canale5, ore 21.21]: Ogni anno, nel mondo, migliaia di persone scompaiono senza lasciare traccia. Chi sono questi fantasmi? Dove sono andati? Elio Masantonio sembra avere un metodo infallibile per rispondere a queste domande. Incaricato dal Prefetto De Prà, Elio inizia ad investigare su alcuni casi irrisolti insieme all’agente Sandro Riva. Il primo riguarda la scomparsa di Chiara Onofri, una volontaria che sembrerebbe essere scappata in Africa. Ma se la verità fosse un’altra? Mentre Sandro Riva continua le sue indagini personali su Masantonio, la ricerca degli scomparsi prosegue con un nuovo caso da risolvere. Un negoziante Michele Vespri (Antonio Ornano), finito in galera per aver ucciso il suo rapinatore, scompare poco dopo aver scontato la sua pena. Suicidio? Omicidio? Chi è la vittima e chi il carnefice in questa storia? Masantonio sembrerebbe avere un pensiero tutto suo a riguardo. Intanto, il passato torna a bussare alla sua porta.

X-Men – L’inizio [Italia1, ore 21.20]: Charles e Erik hanno scoperto giovanissimi di avere dei poteri sovrannaturali che gli permettono di mutare e acquisire forze straordinarie, usate da loro con finalita’ differenti. Entrambi, insieme ad altri mutanti, vengono chiamati a lavorare insieme per la CIA e durante la crisi missilistica di Cuba, sospinta dal terribile Shaw, proveranno a fermare la minaccia di una guerra nucleare. Ma le loro strade saranno destinate a dividersi.

Separati ma non troppo [Rai1, ore 21.25]: Il matrimonio di Yvan e Delphine, sposati da 15 anni e con due figli, è in crisi e i due si separano. Tuttavia, per motivi economici, l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, è costretto a tornare a casa. Yvan, infatti, è detentore del 20% dell’abitazione in cui vivono la ex moglie e i figli, e va ad occupare lo spazio dell’appartamento esattamente corrispondente alla sua quota di proprietà. La nuova e forzata convivenza riserverà ai due molte sorprese.

1921 – Il mistero di Rookford [Italia2, ore 21.15]: Qualche anno dopo la fine della prima guerra mondiale, la giovane Florence, tormentata dalla morte del fidanzato, si dedica allo studio delle teorie sul sovrannaturale, dando spiegazioni di tipo metodico e razionale che la portano a sostenere che il mondo dei morti non possa entrare in contatto con quello dei vivi. Florence sarà costretta a rivedere le sue certezze nel momento in cui viene chiamata a visitare Rookford, un prestigioso collegio immerso nella tetra campagna inglese, per indagare sulle presunte apparizioni del fantasma di un bambino morto qualche tempo prima e che sta seminando il panico tra genitori e studenti.