Catania, ritorna la sosta notturna a pagamento: ecco le novità

Novità in arrivo con l'introduzione della zona bianca in Sicilia. Il Comune di Catania segnala la ripresa del pagamento delle strisce blu in città. Di seguito le informazioni.

Il passaggio della Sicilia in zona bianca, porta molte novità. Infatti, con tale passaggio e l’abolizione del coprifuoco su tutto il territorio, riprendono anche i pagamenti dei ticket Sostare, per i mezzi, nelle strisce blu durante le ore notturne.

A segnalare la notizia è stato il Comune di Catania, che rende nota, la tariffa unica di un euro nelle ore notturne comprese tra le 21 e le 2 di notte.

Il pagamento dei ticket Sostare, come espressamente segnalato dal Comune, potrà avvenire tramite i parcometri o digitalmente, attraverso le app che permettono di pagare il ticket per le soste direttamente dal proprio smartphone.