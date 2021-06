Aeroporto Catania, oggi sciopero del trasporto: possibili disagi per viaggiatori

Previsto per oggi uno sciopero del trasporto aereo: anche i viaggiatori dell'Aeroporto di Catania potrebbero riscontrare disagi.

Disagi per i viaggiatori previsti per oggi, 18 giugno, per via di uno sciopero di quattro ore del trasporto aereo proclamato dai sindacati dei trasporti di Cgil, Cisl e Uil e dall’Ugl trasporto aereo. La manifestazione è organizzata dai sindacati del trasporto aereo con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla condizione dei lavori del settore, duramente messi in ginocchio dalla crisi Covid-19.

Anche l’Aeroporto di Catania aderirà: è quanto indicato dalla società di gestione anche all’interno del sito ufficiale.

Nello specifico, è previsto uno sciopero di 4 ore, dalle ore 13 alle ore 17.