Concorso ordinario STEM: posti e calendario delle prove

Concorso ordinario STEM per il reclutamento di oltre 6 mila docenti: ecco tutte le info su calendario, posti disponibili, classi di concorso e prove.

Concorso ordinario STEM: è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno il bando del concorso finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per le classi di laurea A020, A026, A027, A028 e A041

Chi può partecipare al Concorso STEM

Possono partecipare al concorso ordinario Stem solo ed esclusivamente coloro i quali abbiano presentato domanda entro il 31 luglio 2020, per il concorso ordinario secondaria I e II grado di cui al DD. n. 201 del 20 aprile 2020 per la classe di concorso in oggetto.

Concorso STEM: la prova scritta

Le prove scritte da sostenere per il concorso ordinario Stem, si svolgeranno nei giorni 2, 5, 6, 7 e 8 luglio.

I candidati dovranno sostenere una prova scritta differente e unica per ciascuna classe di concorso, essa consisterà nell’esecuzione di più quesiti a risposta multipla finalizzati all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso.

Quest’ultime sono:

A020 -Fisica; A026 – Matematica; A027 – Matematica e Fisica; A028 -Matematica e Scienze; A041 – Scienze e Tecnologie informatiche.

Nel dettaglio, le prove saranno così composte:

per A027, Matematica e Fisica , vi saranno 20 quesiti di matematica e 20 di fisica;

, vi saranno 20 quesiti di matematica e 20 di fisica; per A028, Matematica e Scienze, vi saranno 20 quesiti di matematica e 20 tra scienze naturali, biologiche, chimiche, fisiche.

Di seguito, la tabella con l’elenco delle classi di concorso, la data del concorso e il rispettivo turno giornaliero.

Classe di concorso Descrizione Data Turno

A026 MATEMATICA 02-07-2021 Mattutino A041 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 02-07-2021 Pomeridiano A020 FISICA 05-07-2021 Mattutino A027 MATEMATICA E FISICA 05-07-2021 Pomeridiano A028 – 1 TURNO MATEMATICA E SCIENZE 06-07-2021 Mattutino A028 – 2 TURNO MATEMATICA E SCIENZE 06-07-2021 Pomeridiano A028 – 3 TURNO MATEMATICA E SCIENZE 07-07-2021 Mattutino A028 – 4 TURNO MATEMATICA E SCIENZE 07-07-2021 Pomeridiano A028 – 5 TURNO MATEMATICA E SCIENZE 08-07-2021 Mattutino

I candidati avranno 100 minuti per compilare l’intero questionario. In particolare, una volta iniziata la valutazione, si conferiranno due punti per ogni risposta esatta fino ad arrivare a un massimo di 100 punti. Il punteggio minimo al fine di poter considerare la prova superata ed essere, quindi, idonei, secondo quanto spiegato dalla bozza, sarà fissato a 70.

Concorso ordinario STEM: la prova orale

Dopo aver eseguito una prima prova scritta, i candidati procederanno con una prova finale: il colloquio orale.

La tempistica a loro concessa è di 45 minuti, tempo massimo nel quale i candidati dovranno essere in grado di progettare un’attività didattica, illustrando alla commissione: scelte, metodi, contenuti e infine le tecnologie dell’informazione e della comunicazione utilizzate (TIC). Una parte della prova sarà dedicata anche alla conversazione e la comprensione della lingua inglese.

Si svolgerà, dunque, in estate una selezione concorsuale più snella per portare in cattedra da settembre 2021, 6.129 docenti. Il concorso ordinario per infanzia, primaria e secondaria che riguarda tutte le altre classi di concorso avrà il suo avvio successivamente, probabilmente a seguire a cavallo tra Estate ed Autunno 2021.

Valutazione delle prove: la suddivisione dei punti

La valutazione delle prove per il concorso ordinario STEM verrà effettuata nel seguente ordine:

2 punti a ciascuna risposta esatta,

zero punti alle risposte non date o errate.

Come anticipato prima, la prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.