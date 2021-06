Vaccini Covid Sicilia, oltre 113 mila dosi in arrivo: dove verranno consegnate

Con il moltiplicarsi delle prenotazione, aumenta anche il numero di dosi di vaccino necessari in Sicilia. In arrivo un nuovo carico.

In Sicilia presto la campagna vaccinale dovrebbe coinvolgere più soggetti ma per far sì che questo avvenga davvero occorrono nuove dosi di vaccino anti-Covid. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero in arrivo nell’Isola ben 113.300 nuove dosi. Nello specifico, si tratterebbe di 85.800 dosi Astrazeneca e 27.500 Johnson & Johnson.

Ma dove verranno consegnate le dosi? Queste sono destinate alle farmacie ospedaliere di: