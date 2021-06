Coronavirus Sicilia, a Catania 163 nuovi casi: il bollettino

Un nuovo bollettino del Ministero della Salute è stato reso pubblico: ecco i dati su nuovi positivi, guariti e decessi.

Nuovi dati legati alla diffusione del Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati, a fronte di 16.000 tamponi effettuati 326 nuovi positivi: più che ieri, giornata in cui sono stati indicati 258 contagi. Gli attuali positivi sono, così, 9.488, di cui 8.981 in isolamento domiciliare.

Secondo il nuovo bollettino, sono 12 le nuove vittime nell’Isola (5.839 in totale dall’inizio della pandemia) mentre i nuovi guariti ammontano a 758.

Continua il calo dei ricoveri. Attualmente occupano i reparti ospedalieri Covid 451 soggetti (24 in meno rispetto a ieri). Anche le terapie intensive, che attualmente ospitano 56 persone, contano 3 unità in meno.

I casi totali di Coronavirus in Sicilia, dallo scoppio della pandemia, sono invece arrivati a 226.135.

I dati per provincia

Ecco i nuovi positivi al Coronavirus, distribuiti per provincia:

163 a Catania;

49 ad Agrigento;

34 a Trapani;

23 a Palermo;

19 a Siracusa;

18 a Messina;

12 a Ragusa;

5 a Enna;

3 a Caltanissetta.

E in Italia?

All’interno della Penisola, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati 2.483 nuovi positivi al Coronavirus, oltre che 93 vittime.