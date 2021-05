Green pass: come ottenerlo per viaggiare in UE e nei paesi extra UE

Green pass: potrà essere utilizzato anche al di fuori dell'Ue? La proposta di Speranza. Ecco come ottenere il pass per viaggiare in Europa e nei paesi extra UE.

Green pass: sarà attivo in Europa a luglio ma l‘ultima proposta del Ministro Speranza è quella di renderlo efficace anche fuori dall’Europa.

Green pass extra Ue

Ma il “certificato verde” servirà per muoversi anche fuori dall’Unione Europea? È questa la proposta del Ministro Speranza.

“Dobbiamo anche andare oltre: la prossima settimana c’è una riunione a Oxford tra i ministri della Salute dei paesi del G7, la mia proposta è che si vada oltre i limiti europei. Penso a Usa, Canada, Giappone. Lavoreremo affinché il green pass arrivi nel modo più semplice possibile: in cartaceo dove necessario, ma anche sul proprio telefonino. Un codice molto semplice consentirà di avere una migliore mobilità“, ha spiegato il Ministro a Che tempo che fa.

Green pass Italia

“Il green pass è un’arma importante, uno strumento per favorire la mobilità: sarà sia in formato cartaceo che digitale. In formato cartaceo è già disponibile, si è in condizione già oggi di ricevere un certificato di vaccinazione. E’ utilizzabile anche il certificato cartaceo dopo un tampone negativo“, ha dichiarato Speranza a Che tempo che fa.

Attualmente, il green pass è disponibile solo in versione cartacea ma da inizio luglio i cittadini italiani riceveranno il proprio Green Pass sull’app della Pubblica Amministrazione “IO”.

L’allineamento tra certificato verde italiano ed europeo avverrà solo successivamente.

Fino ad ulteriori aggiornamenti, in questo momento il green pass è ottenibile se:

si è vaccinati (basta anche solo la prima dose di vaccino);

si è guariti dal Covid;

si è effettuato un test molecolare o antigenico rapido.

Green pass europeo

Il documento che consentirà di viaggiare in Europa senza restrizioni si chiamerà Eu digital Covid Certificate. Questo certificato permetterà di evitare la quarantena, l’autoisolamento o l’obbligo di sottoporsi al tampone qualora queste regole siano previste dal Paese in cui ci si sposta.

Per ottenere questo certificato bisognerà soddisfare uno di questi requisiti: