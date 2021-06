Etna Comics 2022: annunciate le date del Festival

Da poco sono state ufficializzate le date dell'Etna Comics che si terrà a Catania. Di seguito le date del Festival del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop.

Etna Comics, uno dei principali festival dedicati al mondo del fumetto e della cultura Pop, annuncia ufficialmente le date della prossima edizione: il mondo dell’intrattenimento sta finalmente per ripartire.

La decima edizione del Festival del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop avrà luogo dall’1 al 5 giugno 2022 a Catania.

Il festival è un evento irrinunciabile per migliaia di giovani che nei giorni della fiera arrivano per incontrare i grandi nomi del fumetto. Gli ospiti tuttavia non sono ancora stati svelati, considerando che il Festival si terrà tra un anno.