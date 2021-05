UNICT- Elezioni studentesche: ha votato oltre il 50% degli aventi diritto

Elezioni studentesche biennio 2021/23, per la prima volta in via telematica con record di affluenza

Boom di affluenza per le elezioni studentesche dell’Ateneo di Catania. Si ricorda che è stato possibile votare nelle giornate del 25 e del 26 maggio per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dell’Università di Catania per il biennio 2021/23 e per la prima volta in maniera telematica attraverso il portale “Eligo Voting”.

Oltre 22mila e 647 votanti per il Senato, che significa oltre il 55% di partecipazioni. Il 51,41% per il Consiglio di amministrazione, 50,70% per il Nucleo di valutazione e il 51,54% per il Comitato per lo sport universitario. Record se si pensa che ad ottobre 2018, la partecipazione era stata del 37% mentre nel 2016 del 33%.

La modalità telematica di voto, scelta dall’amministrazione guidata dal rettore Francesco Priolo, dovuta soprattutto alla condizione pandemica da Covid-19, ha certo agevolato un’alta partecipazione di studenti, avvezzi all’utilizzo della tecnologia.

Il quorum del 15% sugli oltre 40mila aventi diritto, necessario per convalidare la tornata elettorale, è stato abbondantemente superato già alle 13 della giornata di martedì 25 maggio.

Lo scrutinio è iniziato questa mattina a partire dalle 9 e saranno eletti anche i rappresentanti nei consigli di dipartimento e struttura didattica speciale, nei consigli dei corsi di studio e nel coordinamento della Facoltà di Medicina.