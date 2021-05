Meteo Catania, temperature in calo e debole pioggia nel weekend: le previsioni

Notizie negative per il prossimo fine settimana. Il meteo Catania non presenterà le temperature tipicamente estive registrate in questi giorni: i dettagli.

L’aumento di temperature che ha interessato tutto il territorio nazionale e in particolare il Sud Italia è stato solo momentaneo. L’alta pressione non è del tutto stabile e anche per quanto riguarda il meteo Catania, nei prossimi giorni, non si escluderebbe un abbassamento delle temperature. Dunque, non sarebbe utile abituarsi a temperature che sfioravano i 30°, le stesse a cui abbiamo assistito negli scorsi giorni.

Sul finire della prossima domenica e nella prima parte della prossima settimana arriverà un vortice ciclonico in discesa dal nord Europa che riporterà una forte instabilità e un nuovo e generale ridimensionamento termico su gran parte dell’Italia. Per tornare a godere delle belle temperature bisognerà attendere il primo fine settimana di giugno, quando si presenterà un più deciso avanzamento dell’anticiclone verso l’Italia e dunque una più evidente stabilità atmosferica con relativo aumento termico.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

Per quanto riguarda in particolare il meteo a Catania, secondo quanto riportato da IlMeteo.it purtroppo il prossimo sabato e domenica non godremo di particolari atmosfere estive, tornando a temperature più rigide.

Sabato 29 maggio

Si prospetta una sola ora di sole, per il resto tutto il giorno sarà velato da fitte nubi che però non dovrebbero portare con sé piogge. Le temperature si aggireranno intorno ai 19 C°, con un picco sui 26 C° nel pomeriggio. L’umidità invece vedrà il suo picco la sera, con il 67%. Infine il vento, proveniente da ENE avrà un’intensità di 6 Km/h.

Domenica 30 maggio

Peggiore la situazione di domenica. Alle nubi sparsi si alterneranno fenomeni a carattere di pioggia debole in mattinata e nel pomeriggio. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da WNW con possibili raffiche intorno agli 8 Km/h. La temperatura minima percepita sarà di 20 C° e la massima di 25 C°, mentre l’umidità avrà un picco intorno all’83% durante le ore serali e si attesterà intorno al 65% durante la mattina e il pomeriggio.