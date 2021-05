CALCIO CATANIA – Protesta dei tifosi in piazza Università [FOTO]

La protesta dei tifosi in piazza Università tra bandiere, fumogeni e dubbi sul futuro di squadra e società.

Protesta dei tifosi del Calcio Catania, scesi in piazza a manifestare per chiedere certezze sul futuro della società. In piazza Università si sono riuniti in corteo i tifosi della Curva Nord del Catania, preoccupati per la sorte del club nerazzurro.

Il nutrito gruppo di tifosi chiede chiarezza da parte di Sigi, attuale proprietaria del Calcio Catania, sull’iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie C. Tanti gli interrogativi sui rossazzurri, che ha chiuso la corsa playoff prematuramente malgrado la discreta posizione in classifica. Su tutti, il passaggio del club a Joe Tacopina. Dai tatuaggi dello scudetto del club alla frenata delle scorse settimane, Catania e Stati Uniti sembrano di nuovo distanti.

Nel frattempo la protesta continua, tra fumogeni, bandiere del Calcio Catania, mascherine e distanze di sicurezza saltate.