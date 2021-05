WhatsApp, addio a messaggi vocali lunghi: ora è possibile velocizzarli

WhatsApp, una nuova funzione è in arrivo: adesso è possibile velocizzare i messaggi vocali.

Stanchi di annoiarvi ascoltando il vocale di un amico esageratamente logorroico? WhatsApp ha pensato anche a voi e già da subito, riaggiornando l’applicazione, sarà possibile velocizzare quei messaggi audio troppo lunghi. L’azienda dice stop a quelle pause umane, ma noiose, che l’ascoltatore è costretto a subire.

Velocizzare l’audio sarà molto semplice. La funzione, segnalata da un apposito indicatore in grigio, si trova giusto accanto all’audio, che potrà essere velocizzato in tre diverse velocità: 1x (la velocità standard in cui è stato registrato), 1,5x (leggermente più rapido) e 2x (rapidissimo).

Verso un’altra funzione

Se già questa nuova funzione vi sta facendo sorridere, aspettate di sentire quale altre idea sta sviluppando l’azienda: un nuovo pulsante, “review” – lo ha rivelato il più famoso leaker per quanto riguarda l’app di messaggistica, WABetaInfo – dovrebbe controllare che quello che abbiamo detto abbia realmente un senso o che lo stiamo mandando alla persona giusta prima di premere invio.