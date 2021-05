Sicilia zona bianca da quando? Le ipotesi sulla data

Sicilia zona bianca da quando? Con i dati dell'epidemia in miglioramento e la campagna vaccinale che avanza l'Isola può sperare in un cambiamento vicino.

Sicilia zona bianca da quando? Il calo dei contagi in Italia di questi giorni fa ben sperare e molte Regioni si augurano di passare in zona bianca nel minor tempo possibile.

Le prime tre regioni a diventare bianche, a partire dal 1 giugno, saranno il Friuli Venezia Giulia, il Molise e la Sardegna. Successivamente, a partire dal 7 giugno, puntano a diventare bianche l’Abruzzo, la Liguria e il Veneto.

Ma la Sicilia zona bianca da quando sarà possibile? Tutto dipende, ovviamente, dall’andamento dell’epidemia. Per entrare in zona bianca, infatti, è necessario rispettare tre condizioni:

avere un rischio basso;

essere nello scenario di tipo 1;

avere un’incidenza dei casi inferiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive.

Sulla base di queste ipotesi, vediamo da quando la Sicilia può sperare di passare in zona bianca.

La situazione in Sicilia

Così come nel resto in Italia, anche in Sicilia i numeri sono in netto miglioramento da settimane. L’Isola, infatti, è riuscita a tornare in zona gialla da lunedì.

Nonostante il numero di casi di contagio sia ancora elevato si continua a registrare un calo dei ricoveri all’interno dei reparti Covid. Sulla base dell’ultimo bollettino, i ricoverati sono 733 in tutto, dunque 54 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

Sicilia in zona bianca da quando? Ipotesi sulla data

L’incidenza siciliana è scesa sotto quota 100 (al momento è a 71) ma per raggiungere la fatidica soglia di meno di 50 casi ogni 100 mila abitanti servirà ancora un po’ di tempo. Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto entro il 4 giugno.

Di conseguenza, la Sicilia potrebbe entrare in zona bianca a partire dal 21 giugno. Se, però, i dati dovessero migliorare più velocemente, l’Isola potrebbe diventare bianca anche dal 14 giugno.

Regole zona bianca: cosa cambierebbe per la Sicilia

L’introduzione della zona bianca prevede l‘abolizione del coprifuoco e nessuna limitazione alle aperture e alle attività economiche.

Bisognerà, comunque, sempre indossare la mascherina anche all’aperto e rispettare le regole sul distanziamento. Inoltre, neanche in zona bianca potranno aprire le discoteche.