Stasera in TV: in onda “Invasion 2017” con Nicole Kidman

La redazione di LiveUnict propone una serie di film e programmi da guardare comodamente da casa stasera in tv.

Amore criminale 2021 [Rai 3, ore 21:20]: Dare voce alle famiglie delle vittime e ricordare le donne uccise. Questo è lo scopo della nuova serie di Amore Criminale. Sei nuove puntate che vogliono essere occasione di sensibilizzazione e denuncia su un tema importante e delicato qual è la violenza di genere. Alla conduzione Veronica Pivetti, volto e voce della trasmissione. La novità di questa edizione è l’inserimento di un nuovo racconto in cui saranno protagonisti gli orfani di femminicidio.

First Men – Il primo [Canale 5, ore 21:20]: Ryan Gosling è Neil Armstrong nel biopic di Damien Chazelle premiato con un Oscar e un Golden Globe. Sullo sfondo dell’America degli anni 60, la storia della più prodigiosa conquista spaziale e del primo uomo a mettere piede sulla luna al termine della missione della navicella spaziale Apollo 11. Golden Globe per la migliore colonna sonora. Tratto dalla biografia ufficiale di Neil Armstrong, il film è stato adattato per il grande schermo da John Singer, premio Oscar per la sceneggiatura de “Il caso Spotlight”.

Baciato dalla fortuna [Cine 34, ore 21:00]: Commedia italiana che vede come protagonista Gaetano, vigile urbano napoletano trapiantato al Nord che conduce un’esistenza travagliata ed è pieno di debiti. Quando una sua amica, da sempre innamorata di lui, gioca la schedina vincente del superenalotto, Gaetano la sposa. Ciò che non sospetta è che la vincita è stata data in beneficenza.

Invasion 2017 [Iris, ore 21:00]: Un’astronave si schianta sulla Terra e un misterioso virus ne fuoriesce, contagiando la popolazione umana. La psichiatra Carol e il collega Ben scoprono che il batterio innesca un processo di trasformazione negli infetti durante il sonno. Protagonista Nicole Kidman.

Frozen [Italia 2, ore 21:15]: Una qualsiasi giornata sulle piste si trasforma in un vero incubo per tre snowboarder rimasti bloccati sulla seggiovia, alla fine di un weekend di divertimento. Quando la macchina si arresta e tutte le luci vengono spente si rendono conto con terrore di essere stati dimenticati e abbandonati lassù, senza possibilità di scendere.