Covid-19, in Sicilia in calo casi attualmente positivi: l’ultimo report Gimbe

Dall'ultima analisi della Fondazione Gimbe si ricavano buone notizie per la Sicilia: favorevoli i nuovi dati. Di seguito, i dettagli.

Secondo la nuova analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, in Sicilia, nella settimana che va dal 5 all’11 maggio, è stato registrato un miglioramento per quanto riguarda l’indicatore relativo ai “casi attualmente positivi per 100.000 abitanti” (455, -14,2%). Inoltre, sono in diminuzione i nuovi casi rispetto alla settimana precedente.

Inoltre, risultano sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica 25% (soglia massima 40%) e terapia intensiva 16% (soglia massima 30%) occupati da pazienti Covid-19.

Percentuali legate alle vaccinazioni in Sicilia

La percentuale di persone che hanno completato il ciclo vaccinale è pari all’11.4%. Mentre il 13.2% hanno ricevuto la prima dose. Le percentuali sono così ripartite:

Gli over 80 che hanno effettuato il ciclo completo sono pari al 56,3% , mentre il 17,9% hanno ricevuto solo la prima dose.

che hanno effettuato il ciclo completo sono , mentre il La percentuale di popolazione 70-79 ann i che ha terminato il ciclo di vaccinazione è pari al 20,8% , a cui aggiungere un ulteriore 37,4% relativa ai soggetti che hanno ricevuto la prima dose.

i che ha terminato il ciclo di vaccinazione è pari al , a cui aggiungere un ulteriore La percentuale di popolazione 60-69 anni che ha effettuato il ciclo completo è pari al 14,6%, a cui aggiungere un ulteriore 29,9% per la prima dose di vaccino ricevuta.

Infine, la percentuale di dosi somministrate su dosi consegnate per AstraZeneca è pari a 54%.