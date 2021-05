Bonus biciclette, nuovo incentivo nel 2021? Le ipotesi

Bonus biciclette anche nel 2021? Il governo starebbe pensando alla possibilità di inserirlo nella legge di bilancio di quest'anno. Tutte le ipotesi allo studio.

Il Bonus biciclette lo scorso anno è stato un grande successo: nonostante le limitazioni territoriali molti italiani ne hanno usufruito. Per questo potrebbe tornare nella legge di bilancio 2021. L’incentivo è stato voluto fortemente, lo scorso anno, dal governo guidato dall’ex premier Giuseppe Conte e ha suscitato tanto entusiasmo, al punto che i negozi di biciclette sono stati travolti dalle richieste.

La legge di Bilancio prevede uno stanziamento fino a un massimo di 20 milioni di euro all’anno dal 2021 al 2023 e fino a 30 milioni dal 2024 al 2026. Tuttavia, al momento l’inserimento dell’incentivo è ancora in discussione.

Bonus biciclette 2021

Non c’è ancora una data certa sull’arrivo del bonus bici. L’anno scorso, l’incentivo ha avuto effetto retroattivo fino al mese di maggio e ha permesso ai cittadini di acquistare un mezzo per la mobilità sostenibile per sfruttarlo in primavera ed in vista dell’estate.

Al momento, e in attesa di conferme per la nuova edizione del bonus, la possibilità è che la gente acquisti un mezzo sostenibile (bici, bici elettrica, monopattino elettrico o altro) senza usufruire dello sconto. La stessa piattaforma di acquisto del bonus mobilità (www.bonusmobilita.it) è al momento offline.

Come funzionava il bonus del 2020

Il Bonus biciclette, lo scorso anno, consisteva nell’acquisto di un veicolo green con uno sconto del 60% fino a un massimo di 500 euro. Le biciclette e i monopattini dovevano essere acquistati dall’1 luglio fino al 31 dicembre e con effetto retroattivo dal 4 maggio 2020. Dunque se quest’anno vi sarà un bonus biciclette si pensa che i criteri saranno gli stessi del 2020.

Nel 2020 per il bonus biciclette erano stati stanziati fondi per 120 milioni di euro con una stima di vendita di circa 350mila veicoli green. Ma, a fine maggio dello scorso anno i ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente hanno chiesto maggiori finanze per il bonus ed i fondi sono arrivati per un totale di 215 milioni.

In una seconda fase, il ministero dell’ambiente ha annunciato che il bonus biciclette ha portato all’acquisto di 663.710 veicoli green.

Bonus mobilità 2021

Bonus biciclette elettriche, monopattini e bici sarà approvato? Al momento l’iniziativa è ancora in fase discussione e non ci sono segnali da parte del Governo né di smentita né di conferma, dunque bisognerà attendere la legge di bilancio per sapere se parte dei fondi saranno destinati all’acquisto di mezzi per la mobilità sostenibile.

Visto il successo dell’iniziativa l’anno scorso, in caso di disponibilità di fondi la speranza è che il bonus bici possa essere replicato anche nel 2021, magari con un allargamento dei criteri d’accesso dell’anno scorso.