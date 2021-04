Concorsi pubblici 2021: tutti i bandi non scaduti

Concorsi pubblici 2021: pubblicati diversi bandi di concorso per diplomati e laureati, come quello del concorso forestale 2021 per assunzione di tenenti.

Sono stati pubblicati nuovi bandi di concorsi pubblici 2021 destinati sia a diplomati che a laureati. Uno di questi è, per esempio, il Concorso forestale 2021 che prevede nuove assunzioni nel ruolo di tenenti. Sono disponibili 11 posti e i candidati assunti potranno entrare nel Corpo forestale dello Stato in maniera permanente.

I posti del concorso forestale 2021

I posti disponibili sono:

N.9 per chi possiede cittadinanza italiana e i requisiti indicati successivamente;

N.2 per chi, oltre a possedere i requisiti indicati successivamente, è militare dell’Arma e ha ruolo di ispettore, sovrintendente, appuntato, carabiniere o appartiene già al ruolo di forestale di ispettore, sovrintendente, appuntato, perito, revisore, carabiniere e che abbiano acquisito una qualifica non inferiore a “eccellente” negli ultimi due anni.

I requisiti

Essere cittadino italiano;

Non aver oltrepassato il giorno del compimento del 40° anno di età , se si ricopre il ruolo di ispettore, sovrintendente, appuntato o carabiniere nell’Arma dei carabinieri;

, se si ricopre il ruolo di ispettore, sovrintendente, appuntato o carabiniere nell’Arma dei carabinieri; Non aver oltrepassato il giorno del compimento del 34° anno di età , se si ricopre il ruolo di ufficiale in ferma prefissata con un anno di servizio completato o se si ricopre il ruolo di ufficiale inferiore delle Forze di completamento;

, se si ricopre il ruolo di ufficiale in ferma prefissata con un anno di servizio completato o se si ricopre il ruolo di ufficiale inferiore delle Forze di completamento; Non aver oltrepassato il giorno del compimento del 50° anno di età, se si ricopre il ruolo di militare nell’Arma dei carabinieri con ruoli forestali di ispettore, sovrintendente, appuntato, carabiniere, perito, revisore, collaboratore e operato dell’Arma;

se si ricopre il ruolo di militare nell’Arma dei carabinieri con ruoli forestali di ispettore, sovrintendente, appuntato, carabiniere, perito, revisore, collaboratore e operato dell’Arma; Non aver oltrepassato il giorno del compimento del 32° anno di età , se non si appartiene alle categorie precedenti.

, se non si appartiene alle categorie precedenti. Godere dei diritti civili e politici;

Non aver subito licenziamenti da Pubbliche Amministrazioni e non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego di Pubbliche amministrazioni, e ancora non essere stati prosciolti da un precedente arruolamento (d’autorità o d’ufficio) per problemi disciplinari;

Il titolo richiesto

Per inoltrare la domanda di partecipazione, occorre possedere una delle seguenti lauree magistrali:

scienze e tecnologie agrarie;

scienze e tecnologie forestali ed ambientali;

scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio;

scienze zootecniche e tecnologie animali;

architettura del paesaggio;

architettura e ingegneria edile;

giurisprudenza;

scienze delle pubbliche amministrazioni;

ingegneria civile;

ingegneria dei sistemi edilizi;

scienze della sicurezza;

ingegneria per l’ambiente e il territorio;

pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;

biologia;

biotecnologie agrarie;

scienze della natura;

scienze e tecnologie geologiche;

scienze geofisiche.

Per candidarsi, si può inoltrare la domanda esclusivamente online entro il 10 maggio 2021.