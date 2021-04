Concorsi pubblici 2021: nuovi bandi per laureati

Concorsi pubblici 2021: pubblicati nuovi bandi riservati a chi possiede una laurea. Di seguito tutti i dettagli.

La Polizia di Stato e il Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ricercano nuove figure in ambiti diversi. È possibile candidarsi partecipando ad questi nuovi Concorsi pubblici 2021, per titoli ed esami. Di seguito, tutti i dettagli.

Concorso Polizia di Stato: bando per commissari tecnici

I posti a concorso

Sono diversi i posti messi a disposizione dalla Polizia di Stato. Ecco nel dettaglio come sono suddivisi:

9 figure di Commissario tecnico psicologo;

6 posti di Commissario tecnico chimico;

12 posti di Commissario tecnico biologo;

24 posti di Commissario tecnico fisico;

13 posti di Commissario tecnico ingegnere;

Requisiti richiesti

Per ogni figura ricercata è richiesta, tra il resto, la laurea di competenza nel settore specificato. Nello specifico:

Commissario tecnico psicologo : richiesta la Laurea in Psicologia (LM-51, 58/S) ;

: richiesta la Laurea in Psicologia ; Commissario tecnico chimico: richieste la Laurea in Scienze Chimiche (LM-54, 62/S) o Scienze e Tecnologie della chimica industriale (LM-71, 81/S) ;

richieste la Laurea in Scienze Chimiche o Scienze e Tecnologie della chimica industriale ; Commissario tecnico biologo : richieste Lauree in Biologia (LM-6, 6/S), Biotecnologie agrarie (LM-7, 7/S) , Biotecnologie industriali (LM-8, 8/S) , Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9,9/S) .;

: richieste Lauree in Biologia Biotecnologie agrarie , Biotecnologie industriali , Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche .; Commissario tecnico fisico : una laurea tra Fisica (LM-17, 20/S) , Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S) , Ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S), Ingegneria elettronica (LM-29, 32/S) , Informatica (LM-18, 23/S), Ingegneria dell’automazione (LM-25, 29/S), Ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S) , Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S), Ingegneria elettronica (LM-29, 32/S), Ingegneria informatica (LM-32, 35/S) , Sicurezza informatica (LM-66, 23/S) , Ingegneria gestionale (LM-31, 34/S) , Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53, 61/S), Scienze chimiche (LM-54, 62/S) , Scienze dell’economia (LM-56, 64/S) , Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71,81/S) ;

: una laurea tra Fisica , Ingegneria delle telecomunicazioni , Ingegneria della sicurezza Ingegneria elettronica , Informatica Ingegneria dell’automazione Ingegneria della sicurezza , Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S), Ingegneria elettronica Ingegneria informatica , Sicurezza informatica , Ingegneria gestionale , Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53, 61/S), Scienze chimiche , Scienze dell’economia , Scienze e tecnologie della chimica industriale ; Commissario tecnico ingegnere: una Laurea tra Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S), Ingegneria elettronica (LM-29, 32/S), Ingegneria informatica (LM-32, 35/S), ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S), Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27, 30/S), Ingegneria meccanica (LM-33, 36/S), Architettura e Ingegneria edile-architettura (LM-4, 4/S), ingegneria civile (LM-23, 28/S), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24, 28/S), Ingegneria della sicurezza (LM-26, 33/S);

Modalità di partecipazione e scadenze

Per partecipare ad uno dei Concorsi pubblici 2021 bisognerà compilare la domanda in modalità telematica tramite il sito della Polizia di Stato e accedere con le proprie credenziali Spid nell’area “Concorsi pubblici”. C’è tempo fino al 23 maggio 2021; solo per gli aspiranti Commissari tecnici psicologi, invece, la scadenza è fissata al 7 giugno 2021.

Concorso Ministero degli Affari Esteri: bando per 50 segretari Legazione

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è pronto ad accogliere cinquanta nuovi Segretari di Legazione in prova. Si precisa che sette dei cinquanta posti messi a concorso sono riservati ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale inquadrati nella terza area in possesso di una delle specifiche lauree.

Requisiti

Anche in questo caso, per partecipare al concorso, sarà necessario possedere una laurea tra:

Finanza (LM-16);

Relazioni internazionali (LM-52);

Scienze dell’economia (LM-56);

Scienze della politica (LM-62);

Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

Scienze economiche per l’ambiente e la cultura (LM-76);

Scienze economico-aziendali (LM-77);

Scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81);

Servizio sociale e politiche sociali ( LM-87) ;

; Sociologia e ricerca sociale (LM-88);

Studi europei (classe n. LM-90);

Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe n.LMG/01) e ogni altra equiparata a norma di legge. E, ancora, un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, scienze internazionali e diplomatiche, economia e commercio.

Scadenza

In questo caso, il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo online sul relativo Portale. La domanda on-line dovrà essere compilata ed inviata entro le ore 24:o0 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.