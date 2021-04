Coronavirus Sicilia, nel bollettino contagi in calo: +930 casi

Coronavirus Sicilia, il bollettino di oggi segna un calo nel numero di positivi ma anche nei tamponi processati. Catania la provincia con più contagi.

Casi di Coronavirus Sicilia in calo nella giornata di oggi, ma in modo proporzionale alla diminuzione dei tamponi. Nell’Isola si registrano 930 nuovi positivi su 26.886 tamponi. Ieri erano 1.412, ma con 34.077 tamponi processati. La Sicilia è la nona regione per numero di nuovi positivi, con 14.761 casi registrati in Italia nelle ultime 24 ore.

Coronavirus Sicilia: il bollettino di oggi

Il numero di attuali positivi in Sicilia è di 25.284, in leggera diminuzione rispetto a ieri (25.628). Stabile il numero di nuovi ingressi in ospedale, 11, mentre diminuiscono i pazienti ricoverati, scesi a 1.232 (-12) e in terapia intensiva, 177 (-1).

Sul rapporto decessi/guariti, il bollettino Coronavirus Sicilia di oggi riporta 24 morti, un numero in aumento rispetto agli ultimi giorni, che porta il totale a 5.265. Il numero di guariti è di 1.250, con 170.871 guariti o negativizzati dall’inizio della pandemia.

Coronavirus Catania e nelle altre province

Dei 930 nuovi casi, la maggior parte si registra tra Palermo e Catania, con la provincia etnea in cui si sono registrati i picchi maggiori. Nel dettaglio: