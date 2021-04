Coronavirus Sicilia: altri due comuni entrano in zona rossa

I comuni in zona rossa in Sicilia sono in aumento, difatti nelle ultime ore è scattata l'ordinanza che prevede il passaggio in zona rossa per due paesi nell'agrigentino e nel messinese.

Il Presidente della Regione Nello Musumeci, in seguito all’aumento dei contagi, ha istituito due nuove zone rosse. I comuni che entrano in zona rossa sono Montallegro in provincia di Agrigento e Longi nel messinese.

Tale provvedimento è stato adottato per evitare il diffondersi dei contagi e sarà in vigore dal 21 al 30 aprile. La mancata osservanza di tali restrizioni, comporterà delle sanzioni.

La situazione in Sicilia ad oggi non è incoraggiante, poiché i numeri relativi ai positivi al coronavirus sono alti. Infatti, l’isola è la seconda regione in Italia con più contagi da covid-19.