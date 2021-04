Lavoro Sicilia: Pandora, Amazon e Lidl cercano personale

Lavoro Sicilia: nuove offerte di lavoro in provincia di Catania e a Messina. Di seguito, i dettagli con le posizioni aperte e i requisiti necessari.

Pandora, addetto/a alle vendite presso CC Centro Sicilia – Catania e a Messina

Sia a Catania che a Messina, il team Pandora cerca personale part-time come addetto/a vendite. Principalmente, il candidato/a dovrà partecipare alle attività di vendita online/offline, secondo la Guided Fun Experience di Pandora, contribuendo attivamente al raggiungimento delle performance di vendita rispetto agli obiettivi condivisi; partecipare all’organizzazione del negozio fisico, gestire resi, ordini, spedizioni e pagamenti, oltre che a mantenere standard elevati e costanti di servizio al cliente Competenze tecniche: Capacità di comprensione e lettura dei principali indicatori legati alle vendite e alla soddisfazione del cliente

Conoscenza delle operazioni di cassa e di inventario

Esperienza pregressa in un ruolo di vendita o di assistenza alla clientela

In possesso di diploma di scuola secondaria di II livello o titolo superiore

Conoscenza dei principali strumenti informatici ed elettronici ed elevata predisposizione all’uso della tecnologia per attività di comunicazione, gestione ordini, procedure di pagamento online / offline

Eccellente orientamento al servizio clienti: capacità di ingaggiare una relazione positiva con il cliente e di comprenderne bisogni/aspettative, proattività nella ricerca di soluzioni alternative per la risoluzione di problemi

Capacità di comunicare in modo aperto, trasparente e costruttivo e di interagire con persone diverse sia all’interno dell’azienda che con la clientela

Orientamento al risultato

Velocità di apprendimento e capacità di sapersi muovere in un ambiente di lavoro dinamico

Flessibilità, capacità di adattamento e di lavorare in team Amazon: Responsabile di Produzione – Area Manager Il responsabile di area/turno ideale tiene a mente obiettivi ampi: Salvaguardare la sicurezza del tuo team a lavoro

Sostenere elevati standard di qualità di Amazon.

Dimostrare capacità analitiche e di risoluzione dei problemi.

Miglioramento di processi Competente di base: Aver conseguito, o quasi, una laurea.

Flessibilità per trasferimenti per la posizione, se necessario.

Lavorare in turni non tradizionali, includendo notti e fine settimana.

Parlare correntemente l’italiano.

Sebbene non sia richiesto, è ancora meglio avere precedenti esperienze lavorative. Qualifiche preferite:

Precedente esperienza lavorativa: un lavoro estivo, uno stage o un ruolo a tempo pieno. Se è in un ambiente rivolto alle persone o ai clienti, ancora meglio.

Esperienza di gestione diretta per i dipendenti e le loro prestazioni.

Esperienza con metriche delle prestazioni e miglioramento dei processi con capacità dimostrabili di problem solving.

Lavoro Lidl: Real Estate Development Manager – Misterbianco

Le principali mansioni sono:

Conduzione e coordinamento delle attività necessarie per l’apertura di nuovi Punti Vendita

Presidio del territorio di competenza per raccogliere informazioni relative alla disponibilità di terreni o immobili

Creazione di nuove opportunità di sviluppo immobiliare attraverso la relazione con enti pubblici e privati

Analisi della documentazione tecnica e legale attinente agli immobili o alle aree individuate

Studio e verifica della fattibilità delle operazioni dal punto di vista tecnico ed economico

Negoziazione e conduzione delle trattative con Enti pubblici e privati

Relazione con le Pubbliche Amministrazioni per gestire le autorizzazioni necessarie per le operazioni immobiliari

Gestione della contrattualistica.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Real Estate Development Manager sono:

Laurea di indirizzo tecnico (Architettura, Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Ingegneria Civile o Edile) o economico gestionale (Economia o Ingegneria Gestionale)

Esperienza pregressa in ruolo analogo

Spirito imprenditoriale e orientamento all’obiettivo

Elevata propensione alla negoziazione commerciale

Ottima conoscenza delle dinamiche immobiliari e degli aspetti legali annessi alle diverse operazioni

Conoscenza del territorio e dei meccanismi di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni.

Cosa prevede l’offerta di lavoro per il ruolo di Real Estate Development Manager? Contratto a tempo indeterminato e pacchetto retributivo interessante.

Graduate Program Generazione Talenti Logistica – Centro Logistico Misterbianco

Il percorso prevede la formazione in 4 fasi, con prima esperienza all’interno delle filiali Lidl; successivamente, si passa all’esperienza del magazzino per capire come funzionino le piattaforme logistiche, per poi lavorare all’interno dell’area logistica. Infine, il percorso prevede la gestione di un progetto logistico da condividere con Tutor e Manager.

I requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Graduate Program “Generazione Talenti Logistica” sono:

Neolaureato con una mentalità manageriale ed aperta al cambiamento

Mentre ti laureavi hai mosso i primi passi nel mondo del lavoro

Hai spirito di iniziativa? Le sfide ti accendono e ti fanno dare il meglio di te

Ti entusiasma assumerti delle responsabilità

Hai Problem Solving? prontezza e pragmatismo sono le chiavi che aprono tutto!

Sei capace di collaborare e sei un team player in squadre sportive, associazioni, gruppi di studio

Hai trascorso brevi periodi o soggiorni all’estero per studio? Parli in Inglese correntemente? Allora hai una marcia in più

La GDO rappresenta un’aspirazione per la tua carriera

L’offerta di lavoro prevede un contratto a tempo determinato di 1 anno con straordinari pagati al minuto e, al termine del programma, concrete possibilità di inserimento.