WhatsApp, arrivano gli stickers dedicati ai vaccini

Dopo oltre un anno dall’inizio dell’emergenza Covid ed il successo del pacchetto di adesivi “Insieme a casa” in cui venivano illustrate alcune norme sanitarie, WhatsApp ne ha creato un altro insieme all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per IOS e Android: questa volta sono state scelte immagini incoraggianti dal tema “Vaccines for All” (vaccini per tutti).

Un’idea simpatica e creativa per esprimere, attraverso figure rincuoranti come “un abbraccio finalmente ritrovato”, la speranza di una via di uscita dalla pandemia grazie ai vaccini anti Covid-19 in maniera semplice e diretta.

“Può inoltre diventare un’ulteriore occasione per mostrare riconoscenza agli operatori sanitari – ha riportato WhatsApp sul proprio blog – , che hanno lavorato incessantemente per salvare vite in questo lungo e difficile periodo”.