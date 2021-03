Aumentano casi Covid in Sicilia, Musumeci: “Non siamo zona di emergenza”

Aumentano i casi di positivi in Sicilia, Musumeci: "Non possiamo considerarci ancora zona di emergenza".

Secondo il report del Comune di Palermo, sono complessivamente in aumento i casi di positivi in Sicilia. Questi dati sono stati commentati anche da Nello Musumeci, presidente Regione siciliana.

“Oggi, la Sicilia nonostante l’aumento dei contagi nell’ultima settimana non può considerarsi in zona di emergenza”, ha dichiarato Musumeci.

“Le zone rosse? Non si pensano – ha sottolineato Musumeci – si decidono nel tempo di qualche ora, non si pianificano. Se il numero dei contagi è particolarmente alto e arriva la conferma da parte del Dipartimento prevenzione e la richiesta non vincolante dei sindaci, quel Comune viene dichiarato zona rossa. Diventa una necessità per evitare che il contagio possa dilagare e resta sempre una scelta sofferta”.