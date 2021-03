Vaccino Covid: oltre 5000 farmacisti abilitati a somministrarlo

Se ne parla già da giorni: i farmacisti potranno somministrare il vaccino anti-Covid. Sarebbero già oltre 5000 quelli abilitati per poter procedere con le somministrazioni.

Era già stato annunciata da giorni la novità: anche i farmacisti potranno somministrare il vaccino anti-Covid. I farmacisti interessati dovranno frequentare un corso, il cui superamento li abiliterà alla somministrazione del farmaco. Secondo l’Ansa, sono 5.174 i farmacisti che hanno preso questa abilitazione e 2.800 quelli che stanno concludendo questo percorso formativo.

“Dobbiamo moltiplicare i punti vaccinali – ha dichiarato con tweet la Ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini – diversi attori in campo e più luoghi preposti alla somministrazione. In questo scenario coinvolgere i farmacisti rappresenterebbe uno step fondamentale“. Il piano messo in campo dal Commissario straordinario per l’emergenza Francesco Figliuolo l’aumento della somministrazione giornaliera: l’obiettivo di Figliuolo, infatti, è quello di raggiungere le 500mila dosi al giorno, per poter vaccinare l’80% dei cittadini entro settembre 2021.