Novità WhatsApp, presto sarà possibile velocizzare messaggi vocali

WhatsApp farà un "regalo" ai suoi più affezionati utenti: velocizzerà i messaggi vocali. Di seguito tutti i dettagli.

Sono in tanti gli utenti che faticano ad ascoltare fino alla fine un audio, spesso dalla durata esagerata, per conoscere il contenuto di un messaggio che potrebbe essere sintetizzato in poche righe o secondi.

Pertanto, affinché si potesse limitare al massimo questa “perdita di tempo”, WhatsApp avrebbe in serbo una delle innovazioni più importanti degli ultimi tempi.

Secondo quanto esplicitato nel corso delle scorse ore ed indicato anche da Il Corriere della Sera, con un nuovo servizio sarà possibile “modificare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali”.

Esattamente come per Telegram (altra piattaforma di messaggistica istantanea che dal 2018 ha inserito la possibilità di ascoltare i messaggi audio a doppia velocità), lo scopo della funzione è quello di “neutralizzare” i messaggi dalla durata eccessiva.

Naturalmente, questo potrebbe rappresentare un rischio: quello di perdere alcune parole che, a causa dell’audio accelerato, potrebbero sfuggire.

Inoltre, non è ancora chiaro se la nuova funzione seguirà lo schema di Telegram o fornirà velocità intermedie, come 1. 2 o 1. 5.

Altre novità

Questa, non sarà la sola novità annunciata da WhatsApp. Pochi giorni fa, infatti, è trapelata la notizia dell’arrivo delle immagini “temporanee”, ovvero quelle che potranno essere visibili e accessibili una volta sola e successivamente cancellate. Inoltre, le chiamate e le videochiamate sono state ufficialmente pubblicizzate (in modalità one to one) su WhatsApp Desktop (la piattaforma per PC e Mac).

Inoltre, il prossimo 15 maggio, si potrebbe assistere all’entrata in vigore delle nuove condizioni d’uso, tanto criticate. Queste nascono, probabilmente, dalla volontà di “stare al passo con i tempi” o con le altre piattaforme.