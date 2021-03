Stasera in TV: in onda “Joker” e “Titanic”

Ecco una serie di film e programmi, proposti dalla redazione di LiveUnict, da guardare stasera in tv.

Titanic [Canale 5, ore 21:21]: La storia d’amore tra due giovani apparentemente diversi: Jack , un giovane avventuriero squattrinato che vince un biglietto per partire col Titanicn e Rose, promessa sposa del figlio di un magnate. A bordo i due si incontrano e si innamorano trascorrendo la lunga e tragica notte del naufragio insieme

Joker [Canale 20, ore 21:05]: Joker è noto per essere uno dei nemici storici di Batman. Ma la storia del suo alter ego, Arthur Fleck, rivela come un uomo trascurato dalla società possa riversare tutta la sua grinta in qualcosa che sarà di futuro monito per tutto il mondo.

Tre uomini e una gamba [Italia 1, ore 21:20]: Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre coetanei che partono per Gallipoli portando con loro una preziosa gamba di legno acquistata dal loro suocero comune. Nel tragitto ,però, incontrano Chiara una giovane donna che stravolgerà il loro viaggio.

Il commissario Montalbano [Rai 1, ore 21:25]: Il Commissario Montalbano indaga sull’omicidio di Carmelo Catalanotti, un usuraio, fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacriarte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigàta, di cui era il guru. Un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico, tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell’arte tragica e del suo personalissimo e inquietante Metodo è da cercare la soluzione del mistero della sua morte. Ma è soprattutto nella sua sfera privata che il Commissario deve fare chiarezza e che lo vede travolto dalla passione per una giovane collega.